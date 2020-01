Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio del Commissariato di Sanremo nell’ambito del piano disposto dal Questore di Imperia per l’approssimarsi del Festival della Canzone italiana. Grazie alla presenza degli equipaggi aggregati del Reparto Prevenzione Crimine, nel corso della settimana sono stati effettuati approfonditi controlli nel centro cittadino volti ad allontanare malintenzionati e persone sospette, anche mediante l’uso delle misure di prevenzione. Complessivamente sono state controllate 100 persone e 25 veicoli.

Nel pomeriggio di ieri la Squadra di Polizia Giudiziaria ha rintracciato per le vie di Sanremo un cittadino italiano di origini calabresi di 65 anni. A suo carico risultava un ordine di carcerazione per scontare la pena della reclusione di 1 anno e 8 mesi inflitta per un precedente fatto di lesioni arrecate ad una donna.



Correlati