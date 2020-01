accertamenti in materia edilizia n. 175

pratiche istruite in materia di commercio n. 526

violazioni accertate in materia di commercio n. 141

sequestri amministrativi per abusivismo commerciale n. 28

sequestri penali per abusivismo commerciale n. 16

veicoli rimossi in stato di abbandono n. 128

somme introitate per sanzioni amministrative € 659.848,00

veicoli rimossi per sosta abusiva n. 1.242

