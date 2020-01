La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sulla morte dell’artificiere della Polizia Giovanni Politi, 51 anni, avvenuta il 25 febbraio 2019 per un’esplosione alla caserma Fadini di Firenze. Sette le persone indagate per omicidio colposo. Tra queste c’è l’allora questore di Firenze Alberto Intini (indagato in qualità di datore di lavoro), ora prefetto di Imperia, oltre ad alcuni funzionari e artificieri della Polizia. L’esplosione si sarebbe verificata per l’accumulo irregolare di materiale esplodente in uno spogliatoio.

Correlati