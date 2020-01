Prende il via oggi la programmazione del servizio speciale della trasmissione Icarus dedicato alla recente edizione della Sanremo Marathon. Le telecamere della nota trasmissione, in onda su Sky Sport e Sky Sport Arena, hanno infatti seguito la maratona di Sanremo che si è svolta lo scorso 8 Dicembre. Una trasmissione che darà lustro non solo all’evento sportivo ma anche a tutto il territorio del ponente ligure. Durante il servizio, in cui saranno intervistati alcuni dei protagonisti della gara, verranno infatti mostrate alcune suggestive immagini degli scorci più affascinanti del percorso, della pista ciclopedonale, della costa e dei borghi attraversati dai runners, con una conseguente promozione di tutto il territorio.

Icarus è una trasmissione divenuta ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport outdoor, con puntate dedicate ad eventi, avventure e storie speciali “alla ricerca del limite”. Un format che ha l’obiettivo di raccontare la passione e le emozioni dello sport, come quelle vissute dai partecipanti della Sanremo Marathon.

Questi gli orari:

Sky Sport Arena

Lunedì 20 gennaio ore 18.30 – 01:30

Martedì 21 gennaio ore 06.00 – 11.30

Mercoledì 22 gennaio ore 08.30 – 16.00 – 02.00

Giovedì 23 gennaio ore 11.00 – 18.30

Venerdì 24 gennaio ore 11.30

Sabato 25 gennaio ore 06.30 – 00.00

Domenica 26 gennaio ore 22.00

Sky Sport Uno

Sabato 25 gennaio ore 03:45

Domenica 26 gennaio ore 07.10

Intanto sul sito www.runforthewhales.it sono state aperte le iscrizioni alla Run for the Whales, in calendario il prossimo 22 Giugno sempre a Sanremo, con mezza maratona, 10 Km e Family Run.