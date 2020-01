Campionato Under 13 di basket

Bvc Sanremo – Vado 20-71

Netta battuta d’arresto casalinga per il Bvc Sanremo che, a dispetto delle sconfitte, continua a crescere costantemente.

Il coach Simone Sandel commenta: “Il gruppo Under 13, pur essendo nato quest’anno, sta dimostrando tanto impegno negli allenamenti, che si traduce in miglioramenti nelle partite. Grazie ai nostri primi tifosi, che sono anche i genitori dei nostri ragazzi”.