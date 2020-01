In provincia di Imperia sono 3036 le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, ma nessuna ha trovato lavoro. Dopo i colloqui con 1500 persone a Sanremo, 963 a Imperia e 573 a Ventimiglia nessuna persona ha trovato una collocazione lavorativa. In 353 hanno siglato “patti per il lavoro”, ma c’è poca offerta di lavoro in provincia di Imperia e oltretutto molte offerte di impiego garantiscono uno stipendio non elevato e chi riceve un assegno da 650 euro non è attratto, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

