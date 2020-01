La Finanza di Genova ha sequestrato 475 siti web usati per vendere capi con marchi falsi. L’indagine è partita dopo i controlli su una società genovese fallita il cui indirizzo internet era stato usato, di nascosto, per il commercio on line di abiti e scarpe contraffatti. La merce si richiamava a marchi come New Balance, Gucci, Tod’s, Hogan, Puma, Belstaff, Moncler, Adidas, Geox, Nike e Converse. Il danno sarebbe stato di alcune centinaia di migliaia di euro.

