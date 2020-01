Dopo la pausa festiva ripartono le attività sociali del nuovo anno promosse da Coop Liguria e organizzate dalla Sezione Soci Coop di Ventimiglia.Il primo appuntamento è per domani, sabato 11 gennaio, alle 16, con “Il segreto del bosco vecchio”, nella sala della Biblioteca Civica Aprosiana di piazza Bassi 1, a Ventimiglia. Un viaggio tra le foreste di Liguria fra storia, mito e resistenza; luoghi magici da conoscere per proteggere un immenso patrimonio boschivo. La conferenza con proiezione di immagini è a cura di Alessandro Chiabra, studioso della storia delle tradizioni del territorio. Organizza la locale Sezione Soci Coop. Al termine, rinfresco. Ingresso libero e gratuito.

