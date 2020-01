Stanotte un incendio di bosco e di sterpaglie ha minacciato una casa a Triora ma il cane ha dato l’allarme abbaiando e ha svegliato la famiglia, che ha allertato i soccorsi. La padrona del cane, uscita di casa per accertarsi di cosa lo avesse fatto abbaiare, ha visto l’incendio e ha chiamato i vigili del fuoco. Il rogo potrebbe avere un’origine dolosa.

