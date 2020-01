Tre uomini e quattro donne, tra i 30 e i 40 anni, della provincia di Cuneo, bloccati al “Rifugio Sanremo”, sopra il monte Saccarello, per ghiaccio e condizioni proibitive della neve, sono stati salvati dal Soccorso Alpino. Gli escursionisti erano partiti ieri da Colle Melosa. Essendo scarsamente equipaggiati si sono resi conto di non riuscire a tornare indietro. Hanno allertato i rocciatori, passando la notte nel rifugio. Gli uomini del Soccorso Alpino hanno portato loro ramponi, imbrago e corda, per l’impegnativa discesa. Più o meno nello stesso punto, ieri, era rimasto gravemente ferito un altro escursionista scivolato nel dirupo e salvato dal padre

