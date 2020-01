I Carabinieri della Compagnia di Sanremo si sono recati presso la casa vacanze “Villa Ave”, nel quartiere della Foce a Sanremo, dove hanno condiviso una simpatica merenda con i 12 bellissimi bambini, in tenera età, ospiti della FONDAZIONE “CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI VITALI ONLUS” di Belgioioso (Pavia). I piccoli, per differenti motivi, hanno subìto l’allontanamento temporaneo o definitivo dalla famiglia di origine. Così, con la generosa collaborazione degli educatori, i Carabinieri si sono abbandonati alle curiosità dei bimbi, lasciandoli poi esplorare con le infaticabili manine l’abitacolo della “Gazzella” portatagli in visione: qualche ora di puro divertimento. Anche questa è vicinanza, anche questa è protezione: verso le fasce deboli – e non solo – l’Arma dei Carabinieri prosegue la propria azione con passione e dedizione, promuovendo incontri con gli studenti nelle scuole primarie e secondarie, nonché con le presone anziane per la prevenzione delle truffe.

