Succede a Cima Marta dove tre escursionisti sono rimasti vittime di un incidente uno di loro è deceduto dopo essere caduto in un canalone mentre cercava di raggiungere gli altri due feriti che sono stati salvati dai Vigili Del Fuoco e trasportati in codice rosso di massima gravità in ospedale.

Secondo quanto ricostruito il terzo escursionista che è deceduto ha pagato cara l’imprudenza di avventurarsi con un quad in una zona con presenza di ghiaccio causa della caduta nel dirupo davanti agli occhi inermi dei soccoritori