Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare si è riunito quest’oggi per discutere diversi punti all’ordine del giorno. Solo la pratica relativa allo schema di convenzione per il biennio 2020/2021 della gestione associata dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 non è stata approvata all’unanimità, ma solo con i voti della maggioranza: il gruppo consiliare Insieme si Può ha rilevato alcune imprecisioni nella convenzione che la maggioranza ha peraltro ritenuto in larga parte congrue. All’unanimità anche l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Andora e San Bartolomeo al Mare: la nuova Segretaria comunale Mariacristina Torre sarà a San Bartolomeo al Mare al giovedì, con la possibilità, da febbraio, di aumentare la presenza in caso di necessità, in accordo con il Comune di Andora.

Su richiesta della stessa minoranza che l’aveva presentata nei giorni scorsi, non è stata discussa l’interpellanza relativa alla presunta non compatibilità dell’Assessore ai servizi sociali Maria Elena Ardoino. Verrà inserita nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

