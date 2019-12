Giovedi 26 dicembre alle 16, nella chiesa di Santa Maria Maddalena in Bordighera Alta, è in programma un momento di meditazione e ascolto con il concerto di cui saranno protagonisti Lorenzo Spinella (Organista) e Barbara Moriani (Soprano). Verranno eseguiti brani di vari autori, tra cui Gounod, Zipoli, Marcello, Pachelbel e numerosi altri.

