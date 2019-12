M. B., 55enne custode di una villa in via della Pace ad Imperia, nel 2018 aveva simulato una rapina per sottrarre 5 mila euro da una cassaforte. Ora sta risarcendo gli ex datori di lavoro che per buona parte dell’anno vivono in Gran Bretagna. L’uomo aveva raccontato di essere stato malmenato da tre banditi, ma poi era crollato ed aveva confessato. Il patteggiamento ed il risarcimento potrebbero alleviare il fardello giudiziario del 55enne, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

