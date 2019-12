A Ventimiglia il Comitato di quartiere Magliocca-Gallardi ha inviato una lettera al Comune in merito alla inadeguatezza della costruzione di case popolari in zona residenziale e non collegata da servizi pubblici, ovvero in frazione Seglia a VentimigliaDunque come CDQ esprimiamo assoluta contrarietà alla realizzazione per motivazioni ben specifiche e chiediamo un incontro urgente con il Sindaco Sullino e la giunta comunale e la revoca della delibera di giunta n. 264 del 28.11.19:

poiché: 1) sarebbero costruiti in violazione dei criteri urbanistici ed edilizi; 2) la zona è di tipo residenziale costituita da fabbricati mono-bifamiliari e pertanto l’introduzione di una tipologia di tali abitazioni comporterebbe gravi danni al mercato immobiliare della frazione; 3) la zona presenta insufficienti collegamenti circa la viabilità (strade) ed il trasporto pubblico e la presenza di ulteriori persone (almeno circa 70-80), andrebbe a peggiorare tale situazione già ora insostenibile; 4) assenza di servizi pubblici primari e secondari in zona che invece sarebbero necessari per le esigenze di tali tipologie di abitazioni ovvero non vi sono scuole, luoghi di culto, esercizi pubblici e privati, ovvero linee telefoniche e internet ad alta velocità e metanodotti, inoltre la zona è sprovvista di smaltimento e raccolta di acque bianche e di insufficiente illuminazione pubblica, nonché di aree verdi pubbliche, ecc; 5) la zona è satura urbanisticamente – visto che da piano regolatore non è permesso la costruzione di nuovi edifici – e in ogni caso nelle zone limitrofe destinate a zona agricola sono consentite al massimo la costruzione di fabbricati monofamiliari disposti su 2 livelli e non come in tale caso il recupero di un fabbricato ad uso condominiale di ingente portata; 6) inadeguatezza, dunque, sia per i servizi che per i collegamenti, della costruzione di tali tipologie di alloggi che invece potrebbero realizzarsi in zone diverse della città.



DAVIDE CONDRO’, presidente CDQ Magliocca Gallardi

