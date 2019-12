Si è svolto al pallone tensostatico della scuola Andrea Doria di Vallecrosia il 2* TORNEO Minibasket “Aspettando il Natale” P.G.S.

La manifestazione patrocinata dal Comune di Vallecrosia è stata organizzata dalla A.S.D. Scuole Basket Riviera Fiori e dal Comitato Provinciale P.G.S. con lo scopo di verificare il miglioramento dei mini cestisti in questi primi tre mesi di attività. Quattro le squadre partecipanti: Ranabo Bordighera, Camporosso Est, Vallecrosia Andrea Doria, Camporosso Ovest. Il programma prevedeva incontri di mini basket 4 vs 4 quindi gare di tiro e palleggio. Tutti i mini atleti sono stati premiati con artistiche medaglie, dolcetti e caramelle, coppe alle squadre. Le Scuole Basket Riviera Fiori ringraziano gli educatori: Teodoro, Sergio, Stefania, Michela e tutti i genitori dei ragazzi. Un ringraziamento particolare alla presidente Provinciale P.G.S. Rita FANCIOTTO sempre attiva nell’organizzazione ed all’ Assessore allo sport Pino IERACE per l’ aiuto concesso.