Giovedì 19 dicembre a Sanremo verranno realizzati i lavori richiesti dal “Comitato per un Borgo migliore”, ovvero i passaggi pedonali rialzati. “Ringraziamo l’amministrazione comunali. Chiediamo agli abitanti della zona, collaborazione, evitando di parcheggiare nelle zone interessate dai lavori” dice Rossana Arnone, Presidente del Comitato.

