Dopo cinque tappe in due mesi e mezzo, al Bowling di Diano arriva il momento del gran finale del Circuito d’Autunno Unogas, tradizionale appuntamento prenatalizio.

Appuntamento alle ore 21 di lunedì 16 dicembre per il 6° Memorial Mario Damonte, gara aperta a tutti, con bonus per coloro che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nei precedenti tornei.

In pole position partirà dunque l’ingauno Fabio Curto, il quale con 29 punti ha chiuso in vetta il percorso davanti a Luca Ardissone e Domenico Mazzilli (27), Giuseppe Ippolito e Davide Gabrielli (26), Marco Bosio e Laura Acierno (25), Pietro Garibbo (24), Giovanni Strafforello (23) e Vincenzo Vinti (22).

Nelle competizioni che si sono succeduto da inizio ottobre ai primi di dicembre sempre diversi sono stati i vincitori, tanto che difficile è stilare pronostici. Ad essere saliti sul gradino più alto del podio sono stati sinora Emis Bianchi (Memorial Generale), Giuseppe Ippolito (Trofeo Alfa Cosmetics), Luca Ardissone (Trofeo Tagli & Dettagli), Fabio Curto (Trofeo MareSport) e Domenico Mazzilli (Caffè il Chicco Cup).

L’anno scorso ad aggiudicarsi il titolo fu Fabio Curto, esperto giocatore di Arnasco, dalla tecnica sopraffina, il quale chiuse d’un soffio davanti a Davide Gabrielli e Giovanni Strafforello, tra le donne la vincitrice fu Laura Acierno.

Alla serata di lunedì 16 sono stati i campioni locali Marco Reviglio, medaglia d’oro un anno fa al Mondiale nella prova a squadre, e Maria Vittoria “Vicky” Tiragallo.

Saranno anche loro, insieme alla famiglia Damonte, a premiare tutti i partecipanti.

Per gli agonisti l’appuntamento successivo sarà dopo l’Epifania con il “Team Championship”, il campionato invernale a squadre, giunto alla 14esima edizione.