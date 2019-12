McDonald’s in piazza Colombo a Sanremo, aperto ininterrottamente da 20 anni, ha interrotto l’attività. Il contratto di franchising con il gestore del ristorante di Sanremo è giunto alla scadenza naturale e il locale ha chiuso. Si sta cercando un nuovo imprenditore interessato al franchising. Nell’attesa potrebbe essere la società McDonald’s a gestire, il locale sanremese, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta