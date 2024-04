Non confidargli mai un tuo segreto: questi segni zodiacali spifferano ogni cosa

Ci sono segni zodiacali che non sanno tenere i segreti: raccontare qualcosa a loro è come pubblicarlo su tutti i giornali.

Anche se a volte non ce ne accorgiamo, la nostra vita sociale e quotidiana è costellata di grandi e piccoli segreti che cerchiamo sempre di amministrare nel modo migliore. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di informazioni che preferiamo tenere per noi per una questione di riservatezza oppure di azioni compromettenti (in ogni senso possibile).

La nostra vita sociale si regge su un delicato equilibrio tra i segreti e il loro svelamento, ed è per questo che dovremmo stare sempre molto attenti a chi li confidiamo.

I segni zodiacali che non sanno tenere i segreti

BILANCIA – I segni d’Aria come la Bilancia sono ottimi comunicatori da ogni punto di vista. Tendono quindi a mettere sempre le persone che incontrano a proprio agio, tanto che molto spesso vengono confidati loro segreti anche importanti che in genere non vengono rivelati a nessun altro. Si tratta di una pessima scelta. Infatti il segno della Bilancia è un gran chiacchierone e spesso, nel turbine delle proprie chiacchiere, non si rende conto di rivelare anche informazioni che aveva promesso di tenere segrete. Non si può dire nemmeno che lo faccia apposta, semplicemente non ci pensa (e forse è ancora peggio).

VERGINE – I segni di Terra come la Vergine sono, almeno in genere, assolutamente razionali ed affidabili. Per questo motivo potrebbe sembrare molto strano che la Vergine riveli i segreti altrui: la verità è che lo fa soltanto quando può trarne qualche vantaggio. Questo segno è infatti un grande calcolatore e adora apparire migliore di com’è. Per ottenere questo scopo non si fa alcun problema ed è disposto anche a denigrare mettere in cattiva luce le persone che ha di fronte. Quale migliore strategia ci potrebbe essere per farlo se non rivelare i segreti più inconfessabili delle persone che intende danneggiare?

SCORPIONE – Lo Scorpione è certamente un segno molto vendicativo. Per questo motivo non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Per farlo potrebbe rivelare senza alcuna remora anche segreti che per l’altra persona sono importanti. Del resto, in guerra e in amore tutto è concesso e lo Scorpione sa fare benissimo entrambi. Se invece a confidargli i propri segreti sono persone a cui è legato da sincera amicizia o a cui tiene particolarmente, lo Scorpione non rivelerà mai nemmeno il più piccolo dettaglio, dal momento che è molto leale con gli amici. Almeno fino a che non si arrabbia.