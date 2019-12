Si tratta di un differimento rispetto alla seduta già convocata per il giorno lunedì 16 dicembre, con l’auspicio che Rivieracqua riesca a proporre soluzioni che garantiscano sul piano giuridico e finanziario l’interesse dei cittadini, dei dipendenti e di tutti i fornitori.

Al termine dell’incontro, il presidente di Amat, su invito del sindaco, ha rinviato a venerdì 20 dicembre alle ore 10 la riunione del Cda che dovrà esprimersi sull’iter della procedura pre-fallimentare in corso nei confronti di Rivieracqua.

Si è svolto stamani ad Imperia a Palazzo Civico un vertice tra il sindaco Claudio Scajola, l’assessore alle Società partecipate, Fabrizia Giribaldi, il presidente di AMAT, Maurizio Temesio, e l’amministratore delegato del socio industriale IRETI, Fabio Giuseppini, per fare il punto sulla situazione del servizio idrico.

Il presidente di Amat, su invito del sindaco, ha rinviato a venerdì 20 dicembre alle ore 10 la riunione del Cda che dovrà esprimersi sull’iter della procedura pre-fallimentare in corso nei confronti di Rivieracqua