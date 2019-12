Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, sabato 14 dicembre, dalle 19.30 alle 24, organizza una serata per festeggiare il Natale insieme.

Alla serata danzante con buffet gastronomico al Kursaal Club di Bordighera, sul Lungomare Argentina, sono invitati a partecipare dirigenti, tecnici, atleti e famiglie. Sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri.

“L’evento prevede discoteca, cena, bevuta e sorprese per i ragazzi – fa sapere la società biancorossa – Possono partecipare anche i non appartenenti al Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Venite numerosi, il divertimento è assicurato. Si potrà proseguire la serata oltre la mezzanotte con lo stesso biglietto”.

