Venerdi 6 dicembre, a partire dalle 20, presso il celebre locale sul lungomare Argentina a Bordighera, l’Associazione NOI4YOU con le sue volontarie e volontari festeggeranno i primi 5 anni di attività dello sportello, un’attività che ha permesso a tante persone (donne in particolare) di trovare un sostegno psicologico, legale e tanto, tanto ascolto..

Oltre 150 i casi trattati, dove il timore, la timidezza e l’incertezza del futuro di coloro che si sono rivolti all’Associazione, hanno trovato conforto nell’incessante impegno di numerosissimi volontari, che si sono prodigati per aiutarli a superare le difficoltà legate a situazioni di violenza fisica o psicologica.

L’Associazione NOI4YOU, ormai solido punto di riferimento della nostra zona, continua con grande entusiasmo e passione questa “mission”, tanto da aver aperto sportelli anche a San Bartolomeo al Mare, Cuneo, Torino e prossimamente Milano e Verona.

Aiutare si può.. e insieme si fanno grandi cose. Questa la filosofia di tutti i volontari.

Ecco dunque che anche il famoso KURSAAL di Bordighera, nella persona di Tommy Osella, da sempre molto sensibile alle problematiche riguardanti le donne, dopo il progetto “I LIVE – NON TI LASCIO SOLA” – dove i bodyguard sono a completo servizio delle donne che si riterranno oggetto di attenzioni eccessive nei locali, accompagnandole, se necessario anche fino all’auto all’uscita dalla discoteca – mette a disposizione il locale per festeggiare in giallo con volontarie e quanti vorranno unirsi.