Carlo Rovere è il nuovo presidente Bar e Ristoranti della Confartigianato della provincia di Imperia. La sua elezione è avvenuta in occasione della recente assemblea di categoria che si è svolta a Sanremo. Ad affiancarlo sarà il direttivo composto dal vicepresidente Cristiano Sanna e dai Consiglieri Franco Ventimiglia, Giuliano Santone, Giulia Alborno e Gianmarco Bella Maccario. Compito del gruppo di lavoro sarà quello di organizzare iniziative e tutelare gli associati, instaurando anche un rapporto di confronto e collaborazione con gli Enti Pubblici per le esigenze del settore.

