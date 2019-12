Oggi alle 16 è stata di nuovo chiusa in entrambe le direzioni l’A6 Torino-Savona nel tratto tra Altare e il Bivio con la A10, riaperta solo venerdì nella carreggiata sud a doppio senso di marcia. La chiusura è scattata dopo che si è attivato il piano sottoscritto in Prefettura, secondo cui qualora il monitoraggio della frana da parte della protezione civile evidenzi il superamento di alcune soglie di sicurezza l’autostrada sia nuovamente interdetta.

