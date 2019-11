Per il rischio di una nuova prescrizione è stata anticipata l’udienza in corte d’appello a Firenze del processo sulla morte di Martina Rossi, 20enne imperiese che precipitò dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011. Dopo che ieri era stato dichiarato prescritto il reato di morte come conseguenza di altro reato, oggi è stata anticipata al 10 febbraio l’udienza prevista per settembre. Contro Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, resta in piedi l’accusa di tentata violenza sessuale di gruppo che però si prescriverà nel 2021. Si è potuta anticipare la data perché è stato assegnato un altro consigliere alla sezione consentendo di rimodulare il carico di udienze.

