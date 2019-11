Tra Isolabona e Dolceacqua un’ondata di acqua e fango ha rischiato di travolgere diverse auto che percorrevano la strada provinciale della Val Nervia. All’improvviso la strada si è trasformata in un fiume in piena e l’acqua mista a fango ha cancellato la carreggiata sfiorando le auto che si sono subito bloccate evitando di essere trascinate a valle. Allagamenti si sono registrati anche a Ventimiglia, in località Bevera, e in altre località dell’entroterra.

