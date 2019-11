A Ospedaletti sindaco è giunta intendono riportare nella scuola di corso Marconi entro lunedì 2 dicembre i 160 alunni di infanzia e primaria. Gli 84 studenti delle medie, sino a quando non sarà messa in sicurezza la parte di scuola che ha subito danni dallo smottamento, saranno accolti nei locali parrocchiali in modo da non costringere le famiglie a spostarsi sino alla Foce a Sanremo, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

