Domani alle 15 a Vallecrosia di Maria Ausiliatrice saranno celebrati i funerali di Paolo Trucchi, mancato a 95 anni. Era il padre di Giuseppe Trucchi, consigliere comunale a Bordighera e di Sergio, ex assessore di Bordighera. Per anni Paolo era stato titolare di un’attività commerciale dedicata all’edilizia, era stato tra i fondatori del Lions Club di Ventimiglia.

