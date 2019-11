È prevista per lunedì 25 novembre la visita del sottosegretario ai trasporti Salvatore Margiotta a Ventimiglia, richiesta dall’ex sindaco Enrico Ioculano. “Ho chiesto al sottosegretario un impegno concreto per i nostri cittadini di ponente. Il Parco Roia, l’Aurelia bis, il trasporto dei frontalieri e i collegamenti della Val Roia saranno al centro di questa visita. Incontreremo le amministrazioni comunali, sindacati e rappresentanti di categoria” dichiara Ioculano.

