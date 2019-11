A Sanremo la rotatoria alla Foce è stata abbozzata con l’uso dei “new jersey” lo scorso 21 maggio, ma dovranno passare ancora mesi prima che venga completata. Tra la fine del cantiere, lo spostamento della linea filoviaria ed il rifacimento dell’illuminazione si potrebbe finire nel febbraio 2020. Per spostare i tralicci della linea ed adeguarla al nuovo assetto viario servono 223 mila euro per i lampioni e l’illuminazione degli spazi verdi 42 mila euro, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

