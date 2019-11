Tiziana Grasso, da qualche anno residente a Ventimiglia, si è presentata ai Carabinieri per denunciare la scomparsa del fratello Francesco, 52 anni, che da un anno viveva con lei, temendo il peggio per l’uomo. Ma a sorpresa ha scoperto che l’uomo nei giorni precedenti era stato arrestato a Nizza in Francia con l’accusa di aver abusato di una donna, come riporta “La Stampa”.

