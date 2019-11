Il nuovo allenatore degli Allievi 2004, partecipanti al campionato regionale, sarà Fabio Coccoluto che lascia il posto occupato negli Esordienti 2008 ad Alessandro Gallese , new entry nello staff biancoazzurro.

Lascia il posto occupato negli Esordienti 2008 ad Alessandro Gallese, new entry nello staff biancoazzurro