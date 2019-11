Presentato presso la biblioteca Aprosiana di Piazza Bassi il Centro per i Disturbi cognitivi e le demenze della ASL1. Un centro dedicato alle famiglie e agli anziani che soffrono di patologie quali il Morbo di Alzheimer. Nel video l’introduzione ai lavori del Sindaco Scullino e dell’Assessore regionale alla Sanità Sonia Viale

