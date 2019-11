Oggi in tribunale ad Imperia una trentina di attivisti compare davanti al giudice per rispondere di occupazione abusiva di suolo demaniale e per reati legati al favoreggiamento dell’immigrazione. Nel 2015 avevano creato ai Balzi Rossi un bivacco per sfamare e dare riparo agli stranieri che erano in attesa di passare in Francia. Un paio di attivisti deve rispondere anche di una presunta aggressione ad un giornalista che stava documentando gli avvenimenti, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

