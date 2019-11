La serata di giovedì 14 novembre organizzata dal Judo Club Sakura Arma

di Taggia ha dato la possibilità di allenarti assorbendo le esperienza di un

campione del valore di Alessandro Bruyere, già Campione del Mondo

militare, ex Atleta della Nazionale italiana, allenatore del Gruppo

Fiamme Azzurre. Circa cinquanta atleti di Associazioni di Judo della nostra Provincia si sono ritrovati sul tatami di Arma di Taggia, spinti dalla voglia di vedere all’opera Alessandro Bruyere e di apprendere le sue tecniche affinate sui tatami di tutto il mondo.

Le due ore di allenamento hanno visto coinvolti gli atleti agonisti ES.

A, ES. B, Cadetti, Juniores e Seniores maschi e femmine che hanno lavorato e provato continuamente con entusiasmo e grande partecipazione, in modo da riuscire ad apprendere il più possibile.

Alla fine della serata anche gli Insegnanti Tecnici presenti hanno espresso il loro apprezzamento per la riuscita dell’ allenamento, che verrà ripetuto nei prossimi mesi.

Il M° Benemerito Alberto Ferrigno, Direttore Tecnico del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., ringrazia per la partecipazione gli Insegnanti Tecnici Antonella Iannucci, Daniele Berghi, Piercarlo Todde, Nicola Gianforte, Alessio Ferrigno, Manuela Ferrigno e Andrea Molinari.

