Campionato Under 18 – quinta giornata

Pallacanestro Vado – Bvc Sanremo Sea 53-62

Bvc Sea: Riceputi 14, Trivieri 23, Gandolfi 2, Tavanti 10, Scintu 2, Avenoso 6, Lacognata, Markishiq L. 2, Rebaudo, Markishiq D. 3. Coach: Simone Sandel.

Anche la quinta giornata sorride all’imbattuto Bvc Sanremo Sea, che prosegue il filotto di vittorie, cinque in altrettante gare, imponendosi sul parquet del Vado, al termine di una partita convincente soprattutto in fase difensiva.

Il coach Simone Sandel commenta: “Abbiamo vinto un match combattuto e incerto fino alla fine con un avversario molto forte. In difesa siamo stati davvero bravi, mentre in attacco facciamo ancora scelte di gioco sbagliate, senza coinvolgere tutti nell’azione e forzando parecchi tiri. Stavolta voglio citare Gabriele Scintu, che veniva da alcune prove sottotono ma che in quest’occasione è stato brillante in difesa, mentre in attacco ha dimostrato di avere ampi margini di miglioramento”.