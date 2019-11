Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia organizza il consueto ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri“, giunto quest’anno al XXII appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e con la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Anche in questa edizione molti e autorevoli gli incontri previsti: si comincerà sabato 16 novembre alle ore 16 con la presentazione delle annate 14-15 della rivista Ligures recentemente edita dall’IISL. Interverrà Francesca De Cupis, funzionario beni artistici Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona su: Le lettere del pittore Giovanni Battista Casoni a Padre Angelico Aprosio: nuovi contributi per la storia della letteratura artistica genovese

Seguirà alle ore 17.00 l’Assemblea dei Soci della Sezione Intemelia dell’IISL