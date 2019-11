Autostrade ha deciso di chiudere alcune corsie, vietare il transito ai mezzi eccezionali e vietare i sorpassi tra tir su quattro viadotti della Liguria che dopo le ultime ispezioni ordinate da Aspi nell’ambito dei più recenti cicli di monitoraggio effettuati da Spea e integrati da ispezioni svolte da società esterne, hanno raggiunto un punteggio di ammaloramento più alto di quello che era stato indicato da Spea, come riporta l’Ansa.

Sull’A10 Genova-Ventimiglia la decisione riguarda il Ponticello ad Arco Carreggiata Est km 016+782: chiusura della corsia di marcia; divieto di sorpasso per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate; divieto di transito per tutti i trasporti eccezionali eccedenti in massa ammesso dal Codice della strada (44 t). Lavori in corso; ultimazione prevista (meteo permettendo) entro dicembre.

Correlati