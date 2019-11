Stamani sulla spiaggia della Galeazza a Imperia dalla Guardia Costiera è stata ritrovata la carcassa di una femmina di globicefalo, dalla lunghezza di circa 2,40 metri e dal peso di 200 kg. Per ora non si conoscono le cause della morte del mammifero. Per accertamenti più approfonditi, i resti dell’animale saranno consegnati all’Istituto Zooprofilattico di Imperia, che indagherà sulla morte del primo globicefalo spiaggiato in provincia di Imperia.

Correlati