Traffico bloccato stamani sull’Aurelia in zona Capo Pino, all’ingresso di Ospedaletti, per un incidente che ha visto un’auto ribaltarsi forse per un malore o una disattenzione del conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e del 118. La persona alla guida dell’auto è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Borea di Sanremo.

