In occasione dell’Anniversario della Vittoria 1915/1918, Giornata dell’Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate, il programma delle celebrazioni sarà arricchito da un concerto dell’Orchestra Sinfonica in programma lunedì 4 novembre alle 17 al Teatro dell’Opera del Casinò (ingresso libero).

Un’iniziativa per porre ancora più in risalto la sensibilità della città di Sanremo per questa ricorrenza nazionale.

Il concerto, dal titolo “Concerto della Vittoria”, diretto dal maestro Giancarlo De Lorenzo, prevede il seguente programma:

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Le Nozze di Figaro Ouverture K. 492

GIOACHINO ROSSINI

Il Signor Bruschino Ouverture Sinfonia

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Così Fan Tutte Ouverture K. 588

GIOACHINO ROSSINI

La Cambiale di Matrimonio Ouverture

La Scala di Seta Ouverture

L’Italiana in Algeri Ouverture

Il Barbiere di Siviglia Ouverture

Di seguito, si ricorda il programma completo delle celebrazioni di lunedì 4 novembre (Comune di Sanremo, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Sanremo “Medaglia d’oro A. Gerbolini”):

ore 15.30, ritrovo in piazza Colombo, corteo via Matteotti, corso Mombello lato ovest, sosta Monumento ai Caduti

ore 16, cerimonia con deposizione corona al Monumento ai Caduti, saluto delle autorità, breve allocuzione commemorativa

ore 16.30, ripresa corteo sul percorso corso Mombello lato ovest, via Matteotti, Casinò

ore 17, Teatro del Casinò: concerto dell’Orchestra Sinfonica alla presenza delle autorità civili e militari