1) DI ADERIRE alla “Rete Sperimentale di Comuni Liguri orientati alla Famiglie come da “Patto di collaborazione sperimentale anno 2019-2020”, meglio illustrata negli allegati A e B del presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che rientra fra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale promuovere e valorizzare il ruolo sociale della famiglia nelle relazioni, nella solidarietà e nell’economia e renderla in un’ottica di sussidiarietà, protagonista del rinnovamento della città’;

VISTA la richiesta e relativo allegato “Il Patto di collaborazione sperimentale 2019/2020” del Forum Ligure delle Associazioni Familiari, volta a far aderire l’Amministrazione Comunale di Ventimiglia alla “Rete sperimentale dei Comuni Liguri orientati alla Famiglia” ( Allegati A e B);

Il comune di Ventimiglia aderisce alla Rete sperimentale dei comuni liguri orientati alla Famiglia. Essendo un tema molto sentito alleghiamo di seguito il testo della delibera di Giunta e degli allegati alla stessa in modo che se ne possa prendere visione senza alcun commento :