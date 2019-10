La presente ordinanza, anticipata al Prefetto, è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e notificata a tutti gli esercizi interessati alla vendita, e ne sarà data ampia diffusione pubblica, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell’Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00 (d.lgs. 267/2000); si procederà altresì al sequestro amministrativo delle bevande con immediata distruzione delle stesse.

– Via Libertà;

fra Via Roma e Via S. Antonio);

– Via Roma, Corso Italia, all’interno e davanti al Palazzo del Parco (Via V. Emanuele

3. nei tempi indicati nei precedenti punti 1) e 2) è introdotto, nelle zone meglio sotto elencate, il divieto di detenere, in qualsiasi contenitore, e di consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione, rispettando i limiti normativi imposti:

2. per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti su tutto il territorio il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle ore 22.00 alle ore 07.00, a partire dalla data di pubblicazione della presente fino al 31 marzo 2020;

1. per gli esercizi di vicinato o misti, media e grande struttura, laboratori artigianali presenti su tutto il territorio della città, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 22.00 alle ore 07.00, a partire dalla data di pubblicazione della presente fino al 31 marzo 2020;

In particolare individuate le aree più a rischio

Il ripetersi nel tempo di atti vandalici e risse nel territorio della città delle palme causati da giovani,molte volte in stato di ebrezza alcolica, ha convinto il sindaco Vittorio Ingenito a emanare un ordinanza restrittiva della vendita e del consumo di bevande alcoliche nella città delle palme la sanzione prevista è di 100 euro per i trasgressori