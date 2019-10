I francesi aprono, non le frontiere, ma la diga di Tenda, causa le condizioni meteo che stanno interessando la nostra zona. A darne notizia il consigliere comunale Marcello Bevilacqua che è stato informato.dalla Protezione Civile. Ecco i dettagli.

La Prefettura di Imperia ha comunicato, attraverso i canali di protezione civile, che le autorità francesi hanno autorizzato l’apertura della diga di Tenda per evitare problemi alla struttura di contenimento. Ha annunciarlo è il consigliere comunale di Ventimiglia Marcello Bevilacqua, incaricato dal sindaco Scullino di seguire la Protezione civile, che precisa: “La portata del Roja passerà da 40 metri cubi a 70 metri cubi secondo. Protezione civile e polizia locale sono allertate, come anche è stato informato l’ufficio tecnico comunale”. Naturalmente l’allerta arancione e quindi le precipitazioni previste non aiutano. Nessun allarmismo però da parte del Comune ma solo un invito a prestare attenzione.