Domenica 13 ottobre, si è svolto a Genova il Torneo giovanile “Memorial Pippo Spagnolo – Coppa del Presidente” che desidera ricordare la persona che fu per tanti anni presidente del Comitato Regionale Ligure FIJLKAM, Consigliere Nazionale per il Ju Jitsu, persona carismatica che tanto ha operato per le Arti Marziali in Liguria.

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia, che aveva i propri Insegnanti Tecnici occupati in tre diversi e contemporanei impegni nella stessa giornata, ha partecipato con una rappresentanza di tredici atleti, nove Fanciulli e quattro Ragazzi.

“Pochi, ma buoni” si usa dire, e così è stato, in quanto ben otto atleti si sono classificati al primo posto e cinque atleti al secondo posto, felici di aver rapprentato nel migliore dei modi la propria Società.

L’Insegnante Tecnico Manuela Ferrigno ha seguito attentamente per tutta la gara i giovani atleti ed alla fine del Trofeo si è dichiarata soddisfatta dei risultati ottenuti: “I Ragazzi hanno tenuto un comportamento davvero superbo. Di mano in mano che si svolgeva la gara, continuavano ad arrivare i risultati positivi. Sono veramente contenta, perchè i ragazzi si sono comportati benissimo, hanno capito che l’impegno premia sempre e quindi sono molto motivati per affrontare bene le prossime gare”.

Risultati:

1° Classificati FANCIULLI:

Tamborrino Alessio – Homrani Karim – Gambacorta Samuele – Perona Edoardo – Panizzi Alessandro – Guardiani Matteo –

2° classificat FANCIULLI:

Actis Valentina – Trosso Nicolò – Armonio Leonardo

1° classificati RAGAZZI:

Sassi David – Antellini Noemi

2° classificati RAGAZZI: