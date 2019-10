All’età di 66 anni è mancato Alberto Fratini, noto ed apprezzato cantautore dialettale, nativo di Genova ed imperiese d’adozione. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella Chiesa di San Benedetto Revelli. Fratini ha sempre alternato il lavoro di agente di commercio a quello di cantante, rappresentando l’Italia al Festival Internazionale al Cairo in Egitto dal ’95 al ’98, come scrive “Il Secolo XIX”.

