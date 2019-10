La scorsa notte a Sanremo i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo sono intervenuti a seguito di una telefonata al 112 che segnalava un uomo in stato di alterazione che disturbava i passanti. Nello specifico, un 26enne di origine marocchina, senza fissa dimora e incensurato, sotto l’effetto di sostanze alcoliche ha aggredito alcuni suoi connazionali, lanciando delle bottiglie in vetro, all’interno dell’esercizio commerciale Kebab di Piazza Colombo per poi darsi alla fuga. Poco dopo è stato rintracciato dai Carabinieri verso i quali l’uomo si è scagliato fisicamente, venendo arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Fortunatamente nessuno degli avventori del locale ha riportato ferite.

