Quattro “navigator” a Sanremo, tre a Imperia e due a Ventimiglia sono pronti a prendersi cura delle 5600 persone che ricevono il reddito di cittadinanza in provincia di Imperia. Le nuove figure professionali per almeno 2 anni affiancheranno il personale dei centri per l’impiego. A Sanremo i “navigator” saranno sopra il mercato annonario, a Imperia in piazza Roma 1, a Ventimiglia in via Lamboglia, come riporta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

Correlati